Negociante revela descoberta de Rembrandt inédito

É a descoberta de que se fala entre os historiadores de arte. O quadro que o Museu Hermitage de Amesterdão expõe agora foi comprado por um negociante chamado Jan Six, que o adquiriu num leilão em Londres.

A obra não estava nem datada, nem assinada. Após uma investigação, que contou com a participação de vários especialistas, concluiu-se que será um Rembrandt original.

"Ainda me pergunto como é que mais ninguém viu isto. Acho que a resposta tem a ver com a minha visão muito particular de Rembrandt. Passei muito tempo a estudá-lo e, talvez por isso, perceba as coisas mais rapidamente", afirma o negociante de arte.