Quim Torra, o senhor que se segue na presidência da Catalunha

Apesar de ainda estarem a ser ultimados alguns detalhes da cerimónia, tudo aponta para uma investidura muito diferente das anteriores, com um evento curto, discreto e sem convidados. Com efeito, a derradeira tomada de posse de Carles Puigdemont contou com cerca de 400 pessoas convidadas para o ato.

Na linha do anterior presidente, Carles Puigdemont, que continua a ser para Quim Torra o legítimo representante eleito pelos catalães nas eleições de dezembro, a tomada de posse não deverá ter quaisquer alusões ao rei ou à Constituição.

Ainda assim, o Diário Oficial da Generalitat já publicou o decreto de nomeação de Torra com a assinatura do rei Filipe VI, um passo indispensável para a tomada de posse. Segundo o jornal La Vanguardia, a lealdade do presidente da região autónoma será reservada ao povo da Catalunha.

Entretanto, depois de ter estado em Berlim com Carles Puigdemont e pedido a abertura ao diálogo do governo espanhol, Quim Torra ouviu o primeiro-ministro, Mariano Rajoy, mostrar-se disponível para conversar.

No entanto, o líder do Executivo deixou um aviso para as condições das conversações entre Madrid e a Catalunha, assegurando que estas teriam de decorrer dentro do espírito e dos limites da lei.