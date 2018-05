São estes os 23 convocados para o Mundial

Tamanho do texto

Éder, o "herói" da final do Euro 2016, é a ausência mais notada nesta convocatória do selecionador Fernando Santos para o Mundial de 2018. André Gomes, tal como o colega do Barcelona Nélson Semedo, são outros dos 12 pré-convocados que acabaram por não passar por esta última triagem antes da viagem para a Rússia. Campeonato decorre de 14 de junho a 15 de julho. Eis o lote completo de 23 convocados, anunciado por Fernando Santos: