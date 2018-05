Febre real invade Windsor

Não é todos os dias que se acolhe um casamento real. Windsor foi literalmente invadida por curiosos do mundo inteiro, com americanos à cabeça.

A questão agora é encontrar o melhor sítio para ver o cortejo real. Afinal, mesmo no meio da multidão, há quem tenha laços com a noiva. "Eu fui figurante no último episódio de Meghan na série 'Suits', por isso já assisti a um dos seus casamentos", dizia-nos Ivanka, do Canadá.