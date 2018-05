Gabriel Abrantes vence prémio da crítica em Cannes

Chama-se "Diamantino", é uma longa-metragem portuguesa e venceu o Grande Prémio da Semana da Crítica em Cannes este ano. Daniel Schmidt e Gabriel Abrantes assinam um filme sobre um futebolista muito livremente inspirado em Cristiano Ronaldo.

"O futebol, e outros desportos, são um bocado como a 'alta arte' do século 21. Acredito nisso. A final do Euro foi um momento extremamente dramático. Ou quando o Zidane saiu da Copa do Mundo com a cabeçada... Foi um momento extremamente dramático. E são momentos que não têm paralelo, nem no teatro, nem nas artes plásticas, nem no cinema", disse Gabriel Abrantes à Euronews.