Itália aguarda aprovação de programa de governo

Antes contudo, o programa terá que ser aprovado pelos membros dos respetivos partidos. A coligação ainda não nomeou um primeiro-ministro.

Caso o programa de governo venha a ser aprovado, este será apresentado ao Presidente italiano, Sergio Mattarella, na próxima semana.

Apesar de ambos os partidos serem eurocéticos, o programa não contém quaisquer referências a este respeito.

O programa sobre a mesa resultou de mais de 70 dias de negociação após o resultado das eleições legislativas italianas que tiveram lugar a 4 de março.

Entre as medidas contidas no programa do governo contam-se medidas anti-imigração como a reforma do Tratado de Dublin de forma a garantir a distribuição "obrigatória e automática" dos candidatos a asilo, entre outras medidas.