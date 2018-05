Putin e Merkel ultrapassam divergências em prol de economia forte

Angela Merkel e Vladimir Putin nem sempre estão na mesma página no cenário geopolítico mas facilmente ultrapassam as divergências em prol do cenário económico. Os negócios entre os dois países foram o prato forte no menu no encontro entre os dois líderes, esta sexta-feira em Sochi, em particular o projeto Nord Stream 2, cujo objetivo passa por construir uma nova conduta de gás entre Rússia e Alemanha com o dobro da capacidade da atual.