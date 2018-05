Salaviza e Messora conquistam júri de Un Certain Regard em Cannes

O filme "Chuva é cantoria na aldeia dos mortos", do português João Salaviza e da brasileira Renée Nader Messora, foi distinguido em Cannes com o prémio especial do júri da secção Un Certain Regard. Um filme sobre uma realidade que é silenciada no Brasil.

"O festival dá-nos espaço para mostrar uma realidade que no Brasil ninguém quer saber. O filme brasileiro apresentado aqui é um filme silenciado no meu país. Não sob a forma de censura, mas no sentido em que as vozes dos indígenas são sempre silenciadas," afirma Renée Nader Messora.