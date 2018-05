Bloco antiamericano vence eleições no Iraque

No Iraque, a comissão eleitoral confirmou a vitória do bloco político liderado pelo clérigo populista Moqtada al-Sadr.

O bloco conquistou 54 assentos parlamentares.

A segunda posição coube ao bloco Al-Fatih liderado por Hadi al-Amiri que defende laços estreitos com o Irão.

O bloco liderado pelo primeiro-ministro em exercício, Haider al-Abadi, ficou na terceira posição com 42 lugares.

A vitória do bloco liderado por Moqtada al-Sadr marca uma inflexão no percurso político do Iraque. O clérigo liderou duas revoltas contras as forças norte-americanas.

O bloco foi ainda marginalizado durante anos pelos rivais apoiados pelo Irão.

De referir que Moqtada al-Sadr não poderá ser primeiro-ministro pois não participou enquanto candidato nas eleições.