O 'Sim' de Harry e Meghan

Meghan Markle, de 36 anos, é norte-americana, natural de Los Angeles, divorciada e conhecida atriz.

A cerimónia foi tão tradicional quanto seria de esperar, mas também muito moderno, no que se quis como "um reflexo" do mundo em que vive o jovem casal, de acordo com os media britânicos.

Os convidados chegaram de todo o mundo, entre estrelas do cinema e televisão, do desporto e amigos próximos do casal, do casal Clooney a Serena Williams, passando pelo casal Beckham e Elton John.

O noivo chegou acompanhado pelo padrinho e irmão mais velho, o príncipe William, vestido com uniforme militar.

O outrora conhecido como 'príncipe rebelde' cultivou, nos últimos anos, uma imagem mais responsável. Serviu no exército britânico cerca de 10 anos e tem-se envolvido em projetos de apoio aos veteranos de guerra e soldados.

A Rainha Isabel II foi a última convidada a chegar, acompanhada pelo marido, Filipe,o Duque de Edimburgo.

Pouco depois chegou a noiva. Meghan Markle subiu as escadas sozinha com um vestido, finalmente dado a conhecer, assinado pela Givenchy.

Devido à ausência do pai da noiva, Carlos, príncipe de Gales e pai do noivo, levou Meghan até ao altar.

Um dos momentos mais emocionantes de toda a cerimónia foi protagonizado pelo reverendo Michael Currry, líder da Igreja Episcopaliana dos Estados Unidos.

O reverendo Curry do amor legítimo como fonte de redenção e de superação de todos os males e referiu líderes da resistência negra dos Estados Unidos, como Martin Luther King Jr.

As origens afro-americanas de Meghan Markle não foram esquecidas numa cerimónia que, em muitos aspetos, marcou a diferença em relação aos casamentos reais europeus.

Os duques de Sussex deram depois uma volta em coche para saudar o público. Eram 600 os convidados na capela, mais de 2600 à entrada do castelo e cerca de de 100 mil pessoas deslocaram-se até à localidade de Windsor pela ocasião..

Harry é o sexto na linha de sucessão ao trono britânico.