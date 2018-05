Os momentos que estão a dar que falar do Casamento Real

Tamanho do texto

David e Victoria Beckham, George e Amal Clooney, sir Elton John, Serena Williams, Oprah Winfrey, James Corden, Priyanka Chopra, James Blunt, Idris Elba e até Sarah Ferguson, a ex-mulher do Duque de York, estavam entre os 600 ilustres convidados da boda real dos agora duques de Sussex.

Alguns deles deram nas vistas pelo visual escolhido ou pela boa disposição revelada. Outras personaidades, porém, com a Rainha Isabel II em destaque, deram que falar pelas expressões faciais durante a cerimónia.

Sua Majestade manteve a cara fechada durante boa parte do tempo, parecendo esboçar apenas pequenos sorrisos de ocasião (ou para a foto, como se costuma dizer).

Uma das imagens mais partilhadas nas redes sociais é da Rainha durante o intenso discurso do bispo americano Michael Curry (à direita).

Outra expressão que está a dar que falar pelo mundo fora é de um dos meninos das alianças no momento em que Meghan MArkle entrava na Capela de São Jorge.

O menino é um dos gémeos Brian e John Mulroney, filhos de Jessica Mulroney, uma das melhores amigas da noiva.

O sorriso de espanto do rapaz, revelando a falta de um dos dentes dianteiros, surgindo nas costas de Meghan atraiu toda a atenbção de quem seguia aquele momento em direto.

Outra criança a centrar atenções, mas esta já uma repetente na matéria, foi a princesa Charlotte, de três anos.

A filha dos duques de Cambridge, Kate e William, é conhecida por quebrar várias vezes o protocolo, mas desta vez foi o expontâneo aceno na despedida dos tios recém casados à porta da Capela de São Jorge que derreteu o coração de muitos internautas.

Depois, Charlotte, a quem já apontam como "a herdeira de Diana", ainda voltou a fazer das suas quando deixava a Capela rumo ao local onde a Rainha iria oferecer um "beberete" aos 600 convidados ilustres no casamento do neto. A princesa mostrou a língua aos fotógrafos.

Não muito feliz durante a cerimónia pareceu estar também uma das ex-namoradas do príncipe Harry.

O agora duque fez questão de convidar Chelsy Davy e Cressida Bonas para a boda, mas pelo menos a primeira deu ideia de alguma tristeza no momento em que o "ex" prometia amar, cuidar e ser fiel para sempre a Meghan Markle.

A internet, claro, não poupou Chelsy Davy e as imagens estão a multiplicar-se pela rede global.

Anunciada, entretanto, foi a atuação de sir Elton John na receção oferecida após a acerimónia pela Rainha, no Castelo de Windsor.

O Palácio de Kensington revela que a atuação terá sido um pedido pessoal do noivo ao músico e a resposta foi positiva "em reconhecimento pela ligação próxima que ele mantém com o príncipe Harry e a família real", lê-se no comunicado,