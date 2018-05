Windsor engalanada para a Boda Real

No castelo de Windsor, em Inglaterra, tudo a postos para o casamento de que todos falam: O príncipe Harry , filho mais novo de Carlos e Diana, vai dar o nó com Meghan Markle , uma atriz norte-americana, divorciada: Uma história que em tudo lembra a do duque de Windsor e Wallis Simpson sem a parte do escândalo, claro, até porque os tempos são outros.

Se os problemas de saúde são a razão oficial para a não-presença de Thomas Markle, o pai da noiva, a verdade é que as notícias sobre fotos encenadas com um papparazzo mancharam a imagem do futuro sogro do príncipe Harry. Harry, que juntamente com o irmão mais velho, William, cumprimentou esta sexta-feira a multidão que os esperava à porta do castelo. Como dá azar os noivos verem-se antes do casamento, Meghan está alojada com a mãe num hotel de Windsor. Doria Ragland, mãe de Meghan, tem agendado um chá com a Rainha Isabel II.

Uma boa notícia para os fãs, ou pelo menos para muitos deles, é que o príncipe Filipe, marido de Isabel II, vai poder estar presente. Isto apesar de estar, aos 96 anos, a recuperar de uma cirurgia ortopédica.