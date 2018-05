A corrida às lembranças do casamento real

Mesmo sendo um casamento real, no dia seguinte há sempre muito lixo para limpar. Windsor mobilizou-se para um enlace cuja transmissão televisiva foi acompanhada por mais de 16 milhões de espetadores só no Reino Unido.

"Da última vez, vim ao casamento do príncipe William e levei de volta um ou dois jornais. As pessoas em Nova Iorque só me pediam um também. Queriam comparar com os jornais daqui, com os verdadeiros. Por isso, estou a comprá-los todos. Tive de me levantar cedo...", explicava-nos uma americana.

Quem diz jornais, diz uma série de souvenirs criados de propósito para o matrimónio de Meghan e Harry, embora não se vislumbre muito bem que destino vão agora ter. Tudo para dar as boas-vindas ao mais recente membro da família da rainha Isabel II.