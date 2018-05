Cannes rende-se a realizador japonês

Tamanho do texto

No final das contas as polémicas "hollywoodescas" não foram suficientes para que as mulheres se impusessem em Cannes. A Palma de Ouro acabou por ser entregue ao cineasta japonês Hirokazu Kore-eda, e a um filme sobre uma família de pequenos criminosos que adota uma criança que encontram na rua: