Comício de Erdogan em Sarajevo provoca polémica

Tamanho do texto

Recep Tayyip Erdogan está em Sarajevo para realizar um comício com os emigrantes turcos antes das eleições de 24 de junho.

A campanha do Presidente turco na Bósnia-Herzegovina gerou controvérsia entre alguns políticos sérvios e bósnios que acusam Ancara de se intrometer nos assuntos políticos do país. Argumentam que o comício do AKP não foi concebido apenas para servir o Presidente turco mas também para ajudar o membro bósnio muçulmano da presidência tripartida Bakir Izetbegovic.

"Ele vem aqui porque quer reforçar-se politicamente no seu partido e no seu país, não está aqui por nossa causa. Claro que ele é um Presidente próximo do nosso Bakir Izetbegovic e ajudam-se. Mas duvido que haja alguma ajuda para nós," afirma uma habitante de Sarajevo.

"Eu não sei o que ele espera obter com a sua campanha. Ouvi algumas pessoas dizerem que têm, realmente, uma má opinião sobre ele. Mas não sei porquê. Para mim, o maior problema vai ser o engarrafamento," declarou um jovem de Sarajevo.

A Bósnia-Herzegovina realiza eleições em Outubro e a visita de Erdogan pode vir a ajudar o Partido de Ação Democrática e o seu líder Bakir Izetbegović, considera o analista político Adnan Huskic: "se abordarmos as eleições como um bósnio, o trunfo Turquia é tremendamente importante e, nesse sentido, acho que isto vai dar, certamente, um impulso adicional ao Partido de Ação Democrática de Izetbegovic; talvez à intenção da sua esposa em avançar para a presidência."

Segundo a imprensa bósnia, 20.000 pessoas são esperadas no pavilhão Zetra, onde foram instalados dois cartazes enormes com as fotografias de de Recep Tayyip Erdogan e Ataturk, o primeiro presidente da Turquia.

A escolha de Sarajevo surge após vários países da União Europeia, incluindo a Alemanha, terem impedido a realização de comícios pró-Erdogan antes do referendo Abril de 2017, para reforçar os poderes do Presidente da Turquia. Esse veto provocou fortes tensões entre Ancara e Bruxelas.