Encontrada caixa negra do avião que se despenhou em Havana

Tamanho do texto

Cuba procura explicações para o pior acidente de aviação no país nos últimos 30 anos. Uma das caixas negras do avião que caiu na sexta-feira em Havana foi recuperada “em boas condições”. A informação foi avançada pelo Ministério dos Transportes de Cuba.

O Boeing 737 alugado pela Cubana de Aviación à companhia mexicana Global Air despenhou-se pouco depois de ter levantado voo, numa zona de cultivo a um quilómetro do Aeroporto Internacional José Martí de Havana. 110 pessoas morreram neste acidente. Outras três sobreviveram mas com ferimentos graves, por isso o prognóstico é reservado.

Entre as vítimas mortais, onze eram estrangeiros: sete mexicanos (seis elementos da tripulação e um turista), dois argentinos (um casal de turistas) e dois cidadãos da região do deserto do Saara, residentes em Cuba.