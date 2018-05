Estado de saúde de Mahmoud Abbas é "tranquilizador"

O estado de saúde do presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, hospitalizado domingo pela terceira vez em uma semana, é reconfortante e os seus exames foram normais, disse o diretor do hospital onde foi internado..

O líder palestiniano deu entrada num hospital em Ramallah, na Cisjordânia ocupada, no domingo de manhã.

"O presidente deu entrada no hospital para realizar exames médicos após a cirurgia a que foi sujeito à orelha há três dias. Os exames estão bons e o seu estado de saúde é tranquilizador," afirmou o diretor do Hospital al-Istishari, Saed al-Sarahneh.

De acordo com um funcionário palestiniano, citado pela AFP, o presidente da Autoridade Palestiniana vai permanecer no hospital "pelo menos até segunda-feira", após manifestar dores no peito e febre alta no seguimento da cirurgia.