Autoridades britânicas ainda não renovaram visto de Abramovich

Azedadas que estão as relações entre o Reino Unido e a Rússia, as autoridades britânicas ainda não renovaram o visto de residência do milionário russo Roman Abramovich. O documento expirou no mês passado.

A empresa que gere os ativos do dono do clube de futebol Chelsea, a Millhouse, não quis, para já, comentar este caso. Os meios de comunicação britânicos relacionaram a falta de visto com a ausência de Abramovich na final da Taça de Inglaterra, título que Chelsea venceu frente ao Manchester United.

Abramovich é o 11ª mais rico da Rússia, com uma fortuna avaliada em mais de dez mil milhões de dólares.

Recorde-se que em Londres estão instalados para muitos oligarcas russos, com negócios nas mais variadas áreas. As relações entre o Reino Unido e a Rússia pioraram na sequência do envenenamento de um ex-espião russo em território britânico.