Desportivo das Aves vence Taça de Portugal mas falha Liga Europa

Tamanho do texto

O Desportivo das Aves conquistou a Taça de Portugal, batendo o Sporting por 2-1, na final que decorreu no Estádio do Jamor.

O guarda-redes Quim, de 42 anos, foi outro dos heróis desta final no Jamor, sendo apenas batido perto do fim pelo colombiano Fredy Montero, um dos poucos sportinguistas a mostrar algum inconformismo e eficácia após uma semana marcada por agressões em Alcochete e o consequente isolamento do presidente em Alvalade.

A equipa do Sporting voltou a surgir no esquema habitual dos últimos meses e, de novo, sem grande fio de jogo, reforçando a incapacidade de Jorge Jesus em alterar dinâmicas de jogo numa equipa saturada fisica e mentalmente.

O Clube Desportivo das Aves venceu com justiça, num jogo que a equipa de José Mota encarou com determinação e muito empenho a busca de um sonho tido por muitos como impossível.

O triunfo colocaria o Aves diretamente na fase de grupos da Liga Europa e obrigava o Sporting, depois de já ter perdido o acesso à Liga dos Campeões, a ter de disputar a terceira pré-eliminatória da segunda prova de clubes da UEFA.

O novo vencedor da Taça, no entanto, não se inscreveu a tempo para as competições europeias e tudo indica irá "ceder" esse acesso direto aos "leões" e o respetivo prémio de 2,6 milhões de euros.

Também o Rio Ave, quinto classificado no campeonato, deverá ser beneficiado com o acesso às pré-eliminatórias da prova.