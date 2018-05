Tamanho do texto

Luiz Inácio Lula da Silva escolheu o próximo 27 de maio para efetuar o lançamento da pré-candidatura às eleições presidenciais do Brasil em outubro. O anúncio foi feito pelo seu advogado e deputado federal, Wadih Damous, depois de uma visita ao antigo presidente brasileiro. Lula da Silva, que se encontra detido em Curitiba, apelou a todos os apoiantes do Partido dos Trabalhadores para saírem para a rua no próximo domingo para mostrarem apoio à sua candidatura.