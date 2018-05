Lira turca em "queda livre"

Tamanho do texto

Esta desvalorização é o resultado das preocupações com a capacidade do banco central de controlar a inflação de dois dígitos e a influência do presidente Tayyip Erdogan na política monetária.

Aliás, no início de maio, a autoridade monetária turca teve mesmo de reduzir o limite para o uso de moedas estrangeiras como parte das reservas dos bancos.

Desde o início deste ano já perdeu 16,5% tornando-se uma das moedas com pior desempenho nos mercados emergentes.