Manuel Teixeira: "Comunidade Portuguesa está expectante"

Tamanho do texto

O controverso triunfo de Nicolás Maduro, reelieito este domingo presidente da Venezuela, está a ser seguido com atenção pela expressiva comunidade portuguesa neste país da América Latina.

O lusodescendente Manuel Teixeira é deputado pelo Avançada Progressista, o partido do candidato derritado Henri Falcón, mas espera ver uma mudança de conduta do chefe de Estado e Governo neste novo mandato. Sobretudo pela situação precária do país.

"Acho que esta semana, ele (Maduro) iniciará um processo de convivência política e uma espécie de governo de unidade nacional porque não há viabilidade para o país de continuar a aguentar esta situação, sobretudo a económica", referiu Manuel Teixeira em entrevista à Agência Lusa e à Antena 1.

O deputado antevê que, "nesta semana, vão fazer-se anúncios muito importantes para o futuro da Venezuela" e sublinha que "a comunidade portuguesa, que é muito importante, muito trabalhadora e muito querida" no país, "está expectante" para conhecer os desenvolvimentos desta situação.

A crise económica na Venezuela tem sido sempre muito associada à baixa dos preços do petróleo imposta por algumas das grandes potências do setor para afetar a Rússia durante o pico do conflito na Ucrânia.

Manuel Teixeira salienta, no entanto, que embora exista essa tendência de se "olhar sempre para a PDVSA" (a empresa pública, Petróleos da Venezuela), "a Venezuela é (também) ouro, gás, prata, diamantes, coltan, tório, urânio, ferro, bauxita e água".

"Não nos esqueçamos: a Venezuela é um país imensamente rico", sublinha o deputado lusodescendente.

Um país de muitas riquezas, mas também de muita pobreza social. Em especial nestes últimos anos sob a liderança de Nicolás Maduro, suplantado nas eleições deste domingo por uma abstenção, que reprsentou a maioria (54%) do eleitorado.