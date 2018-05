Pilotos compram avião para salvar migrantes no Mediterrâneo

"Nas nossas conversas com as ONG que estão presentes naquela zona e que costumam fretar barcos de socorro, descobrimos que às vezes não conseguem detetar pequenas embarcações em situação de risco que estão apenas a escassas centenas de metros. E se essas embarcações não forem rapidamente detetadas, acabam por afundar. Muitas ficam sem combustível após algumas horas de travessia. Ficam à deriva e, como costumam ser barcos pneumáticos extremamente precários, vão perdendo solidez. Hoje em dia, esta zona do Mediterrâneo é o maior cemitério de exilados do mundo", afirma um dos pilotos, José Benavente.

"Perguntam-nos muitas vezes como é que fazemos para salvar pessoas com o nosso avião. Se conseguimos aterrar junto aos barcos, se podemos atirar alimentos, coletes salva-vidas... Não. A nossa missão é observar a partir do céu para que os barcos de socorro possam ajudar as embarcações em dificuldades", explica o outro impulsionador do projeto, Benoit Micolon.

E essa vigilância, salientam, é cerca de cem vezes mais eficaz do que a feita a partir do mar. O facto é que, só este ano, já morreram mais de 600 migrantes no Mediterrâneo.