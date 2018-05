PM italiano será um "yes man" de Salvini e Di Maio, diz correspondente da euronews

Tamanho do texto

A ser cumprido à letra, o programa de governo da Liga e do Movimento Cinco Estrelas, em Itália, pode afundar o país na dívida, como explica o correspondente da euronews em Roma, Claudio Lavanga:

"Tanto a Itália como a União Europeia estão preocupados e receiam que o primeiro-ministro escolhido por Salvini e Di Maio seja uma espécie de yes man que não faz mais que implementar o chamado contrato para a mudança que os dois líderes esboçaram nos últimos dias. Este contrato inclui medidas fraturantes, como a introdução de um imposto fixo de 20%, que é menos de metade do atual limite máximo, 43%, a introdução do chamado rendimento de cidadania para milhões de italianos desempregados e a promessa de reescrever várias normas europeias. Se todas essas medidas forem aprovadas, os peritos dizem que pode custar 50 mil milhões de euros. A grande questão é saber onde vão encontrar o dinheiro".