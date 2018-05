Suspeitas de corrupção no serviço de asilo alemão

O Gabinete Federal Alemão para os Migrantes e Refugiados (BAMF) lançou uma investigação a mais de uma dezena dos seus serviços locais na sequência de uma polémica que nasceu na cidade de Bremen.

O ministro do Interior, Horst Seehofer, vê-se a braços com um escândalo de suspeitas de corrupção em torno da atribuição de asilo. O escândalo concentra-se no antigo responsável pelo serviço de Bremen, que terá recebido subornos para conceder ilegalmente proteção a cerca de 1200 pessoas que não cumpriam os requisitos. A maioria pertencerá ao grupo étnico yazidi proveniente do Iraque.