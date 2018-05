Wałęsa exprime "Solidarność" para com deficientes polacos

Tamanho do texto

A causa dos deficientes na Polónia tem agora um aliado de peso: O primeiro presidente do país depois da queda do comunismo e fundador do sindicato livre Solidariedade, Lech Wałęsa.

O antigo chefe de Estado e prémio Nobel da paz reuniu-se com o grupo de deficientes motores e familiares que ocupa um corredor do parlamento há mais de um mês, em protesto por maiores pensões de invalidez, nomeadamente para aqueles que nunca trabalharam em virtude da deficiência - isto apesar das reformas feitas pelo governo, recentemente, neste sentido. Wałęsa exortou os mineiros e operários dos estaleiros a juntar-se a ele neste protesto.