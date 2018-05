Eurodeputados aguardam audição de Zuckerberg

Tamanho do texto

O presidente executivo da rede social Facebook, Mark Zuckerberg, comparece esta terça-feira no Parlamento Europeu em Bruxelas para prestar esclarecimentos sobre o escândalo Cambridge Analytica e a utilização indevida de dados da plataforma.

O eurodeputado belga e líder dos Verdes no Parlamento Europeu explica o que pretende obter de Zuckerberg.

"Quero saber o que é que ele vai fazer para mudar o modelo de negócio do Facebook a fim de evitar que os abusos se repitam no futuro", afirma Philippe Lamberts.

Zuckerberg no PE esta terça-feira

Esta terça-feira, Zuckerberg vai falar perante o presidente do Parlamento Europeu e os líderes dos diferentes grupos políticos. O encontro será igualmente transmitido ao vivo pela internet. Mas nem todos estão convencidos sobre as verdadeiras intenções de Mark Zuckerberg.

"O Facebook enganou a Comissão Europeia e mesmo assim, apesar de todos estes escândalos, insiste em apresentar-se como um parceiro de confiança. Uma espécie de gigante digital benigno que nos vai abrir as portas do futuro ajudando a construir uma economia digital em vez de prosseguir uma política corporativa de maximização dos lucros sacrificando tudo para recolher e vender os nossos dados", adianta o investigador do Observatório Corporativo Europeu, Pascoe Sabido.

No entanto, a recolha não autorizada de dados é apenas uma parte do problema. A questão da privacidade digital coloca outros desafios.

"A maior parte das pessoas não se apercebe mas o Facebook recolhe informações mesmo quando a pessoa não está na rede e independente de se ser ou não utilizador do Facebook. Eles recolhem informações sobre outros sites visitados. Tudo isto acontece de forma independente, mesmo quando não estamos a utilizar a rede social", diz Brendan Van Alsenoy, perito legal da Comissão belga sobre privacidade.

No início de abril Mark Zuckerberg compareceu perante uma audição pública no congresso norte-americano. Zuckerberg foi chamado a depor devido à utilização indevida de dados dos utilizadores do Facebook por parte de uma empresa de consultoria em comunicação política, cambrdge Analytica.

A audiência com Zuckerberg tem lugar a escassos dias da entrada em vigor do Regulamento Geral de Proteção de Dados, RGPD.