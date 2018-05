Grupo anarquista ataca Conselho de Estado Grego

Tamanho do texto

As imagens foram partilhadas no site Live Leak. De acordo com os media gregos, o ataque foi reivindicado pelo grupo anarquista conhecido como Rouvikonas.

Cerca de 70 membros do Rouvikonas entraram no Arsakeion, onde se encontra o órgão jurídico, quando tinha lugar uma reunião sobre o sistema de segurança social helénico.

Os atacantes partiram vidros e lançaram tinta sobre as paredes, de acordo com as imagens, o que foi posteriormente confirmado pela polícia.

Horas depois do ataque, os media gregos contavam que não havia qualquer reação da parte do Conselho de Estado relativamente ao sucedido.

Vários foram os partidos políticos que condenaram a ação levada a cabo pelo grupo anarquista.