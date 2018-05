Lucien Favre, do Nice para o Dortmund

O suíço Lucien Favre está nos comandos do Borussia Dortmund para as próximas duas temporadas. O clube alemão contratou o treinador ao Nice, depois de duas boas épocas à frente do clube do sul de França. Há dois anos, lutou plo título e chegou ao terceiro lugar e, na época passada, chegou aos 16 avos de final da Liga Europa. O Dortmund usou o Twitter para anunciar a contratação do novo treinador, que já no verão passado tinha estado em negociações, mas acabou por ficar em França. É um regresso à Alemanha. Favre foi já treinador do Hertha de Berlim e do Borussia de Mönchengladbach.