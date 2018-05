Morreu o pintor Júlio Pomar

Era considerado um dos maiores nomes das artes plásticas portuguesas do Século XX. Júlio Pomar morreu no Hospital da Luz, em Lisboa, aos 92 anos, segundo confirmou uma fonte da família.

Júlio Pomar nasceu em Lisboa em 1926. Inicialmente ligado ao movimento neorrealista, é opositor ao Estado Novo e exila-se em Paris em 1963. Amigo de longa data do ex-presidente Mário Soares, foi autor do retrato oficial deste. É ainda autor de muitas obras de arte pública, como o mural do Cinema Batalha (Porto) e painéis de azulejos na Avenida Infante Santo e na estação de metro do Alto dos Moinhos, ambos em Lisboa. A tauromaquia, uma das suas paixões, era um dos temas recorrentes da obra que deixou.