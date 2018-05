Paquistão: Onda de calor faz pelo menos 65 mortos

Nos últimos três dias, uma onda de calor fez pelo menos 65 mortos na cidade de Karachi, sul do Paquistão. O alerta foi dado por uma organização de assistência social, que teme que o número de mortos aumente devido às altas temperaturas previstas para os próximos dias.

As temperaturas chegaram aos 44 graus Celsius na semana passada.

A onda de calor coincidiu com falhas de energia e com o mês sagrado do Ramadão, altura em que a maioria dos muçulmanos não come ou bebe durante o dia.

Há cerca de três anos, uma onda de calor matou mais de mil pessoas nesta mesma região.