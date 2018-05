O trabalho de Lizzie Sadin venceu o prémio de fotojornalismo da Fundação Carmignac. A fotógrafa francesa estabeleceu uma relação próxima com os traficantes e com as vítimas, para obter um retrato o mais realista possível dos meandros do tráfico humano no Nepal. A exposição pode ser visitada na Galeria Saatchi, em Londres, até 15 de junho.