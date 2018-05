Real Madrid - Liverpool: O confronto dos melhores ataques em Kiev

Um jogo entre Liverpool e Real Madrid que promete ter muitos golos, já que frente a frente, na capital ucraniana, vão estar as duas equipas mais goleadoras da competição. Os britânicos marcaram por 40 vezes, mais dez que a equipa liderada por Zinedine Zidane.

No caminho para a final, os merengues derrotaram nada mais nada menos que os campeões de França, Itália e Alemanha, ou seja Paris Saint Germain, Juventus e Bayern de Munique.

Querem agora conquistar a décima terceira Liga dos Campeões e tornar-se na primeira equipa a vencer a prova três vezes consecutivas. Apesar dos vários titulos, o técnico do Real garante que a vontade de ganhar mantém-se.

Cristiano Ronaldo é o melhor marcador da competição com 15 golos e todos os olhos vão estar centrados no confronto entre o internacional português e a estrela do Liverpool, o avançado egípcio Mohamed Salah.

O brasileiro Marcelo terá por missão travar a estrela da equipa inglesa, naquele que já se antevê como um dos duelos mais aguardados do jogo.

Mas além de Salah, os reds contam também na frente de ataque com o brasileiro Roberto Firmino e o senegalês Sadio Mané. Um tridente que marcou 29 dos 40 golos da equipa na competição e que Cristiano Ronaldo já disse que lhe faz lembrar o Real Madrid de há uns anos, com três avançados rápidos.

Jogadores que fazem o técnico do Liverpool acreditar que é possível vencer o colosso espanhol.

Depois de ter passado em primeiro na fase de grupos, a equipa inglesa eliminou o Futebol Clube do Porto, o Manchester City e a Roma para poder estar na final de Kiev.

Procura agora conquistar a sexta Liga dos Campeões do palmarés, 13 anos depois da vitória épica em Istambul. A perder ao intervalo por 3-0, os reds empataram o jogo e acabaram por vencer a prova no desempate das grandes penalidades.

Um dos homens que festejou o título no relvado do estádio Ataturk, foi o espanhol Antonio Nuñez. Médio que jogou com Zidane e Luís Figo no Real Madrid, mas que nessa época foi emprestado ao Liverpool acabando por se sagrar campeão europeu.

À Euronews, Nuñez revela o seu prognóstico em relação à final de sábado.

"Se os avançados do Real Madrid tiverem um bom dia, de pontaria afinada, penso que podem marcar vários golos a qualquer equipa do mundo. No Liverpool, a ideia é mais ou menos a mesma, creio que os jogadores mais desequilibradores como é o caso de Salah têm o poder de resolver um jogo. Já vimos que se Salah está num bom dia, consegue sozinho decidir um encontro."

O duelo entre Real Madrid e Liverpool começa às 19 e 45, hora de Lisboa.