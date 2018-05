Scorpions preparam concerto histórico em Atenas

A banda é histórica e o local do concerto também: Os Scorpions, dinossauros alemães do rock, vão atuar no dia 16 de julho com a Orquestra Estatal de Atenas no Estádio Panatenaico, na capital grega. Na apresentação, o guitarrista Rudolf Schenker falou com a Euronews.

"É uma forma de fazer os mais jovens interessar-se pela música clássica. Os mais velhos, que vêm pela música clássica, veem os Scorpions e um espetáculo de rock", diz Schenkler.

Os Scorpions fizeram história no início dos anos 90, quando a canção "Wind of Change" se tornou um hino da democratização da Europa de Leste. Mas agora, para o músico, as mudanças que se avizinham implicam voltar atrás: "Quando escrevemos o Wind of Change, fizemos parte da revolução mais pacífica de sempre. Agora, temos de dar um passo atrás para voltar a mudar, queremos acordar as pessoas, explicar-lhes que é apenas um passo atrás para podermos continuar em frente".