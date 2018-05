Eduardo Lourenço aos 95 anos: "É o princípio do fim"

"O Labirinto da Saudade" é um género de documentário abstrato de Miguel Gonçalves Mendes, o realizador responsável por "José e Pilar" (2010) e "Poema Colagem: Homenagem a Mário Cesariny" (2010).

No filme, cujo orçamento terá rondado os 200 mil euros, Eduardo Lourenço interpreta-se a si mesmo e contracena com atores improvisados do calibre de ex-presidentes de Portugal, Jorge Sampaio e Ramalho Eanes, da cantora brasileira Adriana Calcanhotto, do escritor português Gonçalo M. Tavares, do premiado arquiteto Álvaro Siza Vieira ou do humorista e cronista Ricardo Araújo Pereira.

"Aquilo era uma espécie de visita ao Buçaco, sem programa propriamente dito. Tínhamos de inventar situações e umas falas com outros personagens, meus amigos ou não. Quase todos, meus amigos. Eu não podia adivinhar o que sairia dali. E continuo na mesma porque ainda não vi o filme", afirmou Eduardo Lourenço, em entrevista à Agência Lusa.

Ao seu estilo, o escritor, professor e aclamado pensador do ser português discorreu sobre o significado da vida, da existência, da velhice e do fim do ciclo, revelando-se pronto para encarar o destino que nos aguarda a todos. Sem exceção. Sem dramas.

"Entrevistar uma pessoa que vai fazer 95 anos é coisa sempre rara e difícil de assumir porque é o princípio do fim. Todos nós estamos confrontados com essa exigência. Não encaro isso como uma coisa trágica. A tragédia é já em si nós não podermos escapar realmente aquilo que nos espera", perspetivou.

"O Labirinto da Saudade", a viagem de Miguel Gonçalves Mendes ao interior de mente brilhante de Eduardo Lourenço, tem antestreia no pequeno ecrã, através da RTP1 (parceira da Euronews), esta quarta-feira à noite, pelas 21h00.

A estreia no circuito comercial de cinema está marcada para esta quinta-feira, 24 de maio.