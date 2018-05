Exército alemão vítima de roubo

Uma reportagem do Der Spiegel revelou que desde 2010 desapareceram do exército alemão 75 armas, entre espingardas de assalto e metralhadoras, e 57 mil munições, citando para isso um documento confidencial do Ministério da Defesa Alemão. O paradeiro do material roubado é desconhecido e as autoridades germânicas não conseguem garantir que não tenha sido usado para cometer crimes.

Apesar de terem conhecimento dos roubos, as forças armadas alemãs preferiram abafar o assunto para não verem a imagem pública prejudicada e garantem que não existe nenhum problema na defesa das instituições militares.