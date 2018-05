Giuseppe Conte nomeado primeiro-ministro italiano

Tamanho do texto

A longa espera chegou ao fim em Itália e mais de dois meses de negociações resultaram em Giuseppe Conte como primeiro-ministro. O jurista de 53 anos foi nomeado esta quarta-feira pelo presidente da República, Sergio Mattarella, que se mostrou indiferente às dúvidas levantadas em torno da veracidade do currículo de Conte.

Apesar de não ter experiência política, na hora de aceitar o cargo o primeiro-ministro indigitado mostrou ter a lição bem estudada:

"Estou consciente da necessidade de confirmar a posição de Itália a nível europeu e internacional. O governo terá de lidar imediatamente com as negociações para o orçamento europeu, a reforma do direito ao asilo ou a conclusão da união bancária."

Antes de tudo isso, no entanto, o primeiro desafio de Conte está longe de ser fácil: formar um governo que agrade à esquerda e à direita.