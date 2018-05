Os galardoados dos Prémios ELA 2018 para a Liderança Europeia

Foi no Palácio d'Egmont , na capital belga, que figuras destacadas do mundo da política, da comunicação e dos negócios, receberam os galardões.

Coube ao presidente do Parlamento Europeu, Antono Tajani, entregar o prémio, um reconhecimento pela contribuição pelo trabalho de Caruana Galizia em prol dos valores europeus, nomeadamente, a liberdade de imprensa.

Daphne Caruana Galizia, jornalista de investigação maltesa assassinada em outubro do ano passado, recebeu uma homenagem póstuma. O prémio foi entregue aos filhos por Antonio Tajani, presidente do Parlamento Europeu. Reuters

Os premiados por categorias

O prémio para o Líder Europeu do Ano foi para Emmanuel Macron, presidente da República Francesa, entregue pelo diretor-geral da Euronews, Michael Peters. Entre os finalistas encontravam-se também Angela Merkel, chanceler alemã e Marghethe Vestager, comissária europeia para a Concurrência.

O prémio para Diretor Executivo Europeu do Ano foi para Edyta Kocyk, fundadora da SiDley em 2014, pela contribuição para os diagnosticos médicos com a sua bracelete eletrónica. Entre os finalistas encontravam-se também Ana Botín, diretora do Grupo Santander, o maio banco europeu por quota de mercado, pela sua estratégia de aquisições e Lisa Lang, uma player no mundo da inovação digital, coma ElektroCouture, fundada em 2014. Lang é considerada como uma das 100 maiores influencers no mundo da tecnologia.

Edyta Kocyk, fundadora da SiDly, venceu o prémio de Diretora Executiva Europeia do Ano. Reuters

O prémio para o Empreendedor Europeu do Ano foi para Boyan Slat, fundador de Ocean Clean Up, com apenas 23 anos. Entre os outros finalistas, o português António Lucena de Faria, que fundou a primeira empresa aos 15 anos e fundador também da Fábrica de Startups, especializada na assistência a novas empresas portuguesas e brasileiras, especializadas em energias renováveis e no setor da urbanização.

O terceiro finalista era Semiat Kowski, que fundou um portal de pagamento online, apenas com 23 anos.

O português António Lucena de Faria, da Fábrica de Startups, era um dos finalistas. Reuters

O prémio para o Inovador Europeu do Ano foi para Kristzian Imre, o inventor do EVA, Extended Visual Assistant, um par de óculos controlado pela voz que converte imagens e som em texto para os deficientes visuais.

Os outros dois finalistas eram Max e Allen Mohamadim, dois irmãos sueco-iranianos que inventaram a primeira tecnologia com inteligência artificial que permite diagnosticar problemas no coração, e o professor Anibal Ollero, líder da Robotics Division da Universidade de Sevilha, que leva a cabo um projeto de investigação com capacidades altamente avançadas.

O prémio para a Personalidade Europeia do Ano foi para Florin Badita, fundador do portal Corruption Kills, e ativista anti-corrupção na Roménia.

Os outros dois finalistas eram Andras Fekete-Gyor, ativista, advogado e político, líder do Movimento Momentum, uma coligação para a democracia na Hungria, e Barbara Nowacka, ativista e política, líder da Iniciativa Polónia e uma das líderes da Esquerda Unida, que luta pela liberalização das leis do aborto na Polónia.