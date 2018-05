Rússia apresenta nota comemorativa do Mundial de futebol

A nota vale cerca de 1 euro e 38 cêntimos e, segundo o banco, é a primeira que retrata uma figura histórica russa que não foi Chefe de Estado.

Num dos lados da nota pode ver-se uma criança a segurar uma bola de futebol e a olhar para a imagem do mítico guarda-redes russo Lev Yashin. Do outro lado, está um mapa do país com o nome das onze cidades que vão acolher jogos do Mundial.

Até Junho vão ser emitidas 20 milhões de notas iguais a esta.