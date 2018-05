Tudo o que deve saber sobre os Prémios para a Liderança Europeia

Empreendedor europeu do ano

Diretor Executivo europeu do ano

Inovador europeu do ano

Personalidade europeia do ano

O processo de votação terminou no passado dia 31 de março, o que fez com que ficassem apenas três candidatos em cada categoria. A decisão final cabe a um juri, que inclui Jeremy Wilks, correspondente da Euronews. O resultados são dados a conhecer durante a cerimónia que transmitimos em direto.

Homenagem póstuma a Caruana Galizia

Antonio Tajani, presidente do Parlamento Europeu, marca presença, durante a cerimónia, para entzregar um prémio sob a forma de homenagem póstuma à jornalista de investigação maltesa Daphne Caruana Galizia, assassinada em outubro de 2017. O prémio será entregue aos filhos de Caruana Galizia.

Daphne Caruana Galizia foi assassinada no passado mês de outubro. Investigava redes de corrupção em Malta e o seu trabalho jornalístico era reconhecido a nível europeu. Reuters

Quando?

A entrega dos primeiros Prémios ELA pode ser vista, em direto, na nossa página, a partir das 20 horas - hora central europeia, 19 horas em Lisboa e Luanda, 15 horas pelo horário de Brasilia. A iniciativa integra-se na Cimeira Europeia dos Negócios 2018.

Onde?

Os nomes dos vencedores são dados a conhecer durante um jantar de gala, esta quarta-feira, que tem lugar no Palácio d'Egmont, em Bruxelas.

Se não tem entrada, não se preocupe e siga a nossa programação, assim como os nossos conteúdos no nosso site, tanto em português como em várias línguas europeias.

Em Portugal, pode seguir os diretos através das diferentes redes de cabo MEO, Vodafone e NOS. Noutros países de língua portuguesa e no mundo todo, siga o direto no nosso site.

Pode ainda seguir as nossas páginas nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram. Não se esqueça de usar a hashtag #ELA18.

O processo de seleção

A Euronews agradece a todos os que participaram no processo de votação dos Prémios ELA (#ELA18) que terminou no final do mês de março. Aqui fica a lista com os finalistas da presente edição.

Líder europeu do ano

Emmanuel Macron, presidente francês

Angela Merkel, chanceler alemã

Margrethe Vestager, comissária europeia para a Concorrência

Diretor Executivo europeu do ano

Edyta Kocyk, fundadora e diretora da Sidly

Ana Patricia Botín, presidente executiva do Grupo Santander

Lisa Lang, fundadora da ElektroCouture

Personalidade europeia do ano

Florin Badita, jornalista de investigação

András Fekete-Gyor, ativista e político

Barbara Nowacka, ativista

Inovador europeu do ano

Krisztián Imre, diretor da EVA, Extended Visual Assistant

Aníbal Ollero, professor e líder do grupo RVC, Robotics, Vision and Control

Max and Allen Mohammadi, fundadores de Hippogriff

Empreendedor europeu do ano

Antonio Lucena de Faria, professor, UCP, fundador da Fábrica de Startups

Boyan Slat, inventor e ambientalista

Sebastian Siemiatkowski, fundador da Klarna

Cabe agora ao juri decidir quem são os vencedores. Não perca.