Viviani 'mete a quarta' e Yates segura a liderança no Giro

E vão quatro vitórias para Elia Viviani em etapas desta edição do Giro de Itália. O ciclista italiano da QuickStep-Floors, de 29 anos, reforçou o estatuto de sprinter mais forte da prova e ganhou a 17ª tirada, disputada entre Riva del Garda e Iseo, com 03h19m57s.

Viviani superou a oposição do irlandês Sam Bennett (Bora-hansgrohe) e do compatriota Niccolo Bonifazio (Bahrain Merida), mas também da forte chuva no final dos 155 quilómetros.

“Era o último [sprint] antes da chegada a Roma [domingo] e achávamos que era perfeito para o Bennett. Não quisemos ter responsabilidade, pois o nosso próximo objetivo era vencer em Roma. Pedi aos meus colegas ‘organizem uma boa saída para mim’. Fomos perfeitos”, disse Viviani.

Em destaque nesta etapa esteve igualmente José Gonçalves. O ciclista da Katusha-Alpecin e único português em prova ficou hoje no décimo lugar, com o mesmo tempo do vencedor e está agora em vigésimo na classificação geral, a 14m51s do primeiro lugar.

Numa etapa de transição para os últimos três dias de montanha e a derradeira chegada a Roma, o britânico Simon Yates não teve problemas para segurar a camisola rosa da liderança. O corredor da equipa Mitchelton-Scott manteve os 56 segundos de avanço sobre o holandês Tom Dumoulin (Sunweb) e os 03m11s em relação ao italiano Domenico Pozzovivo (Barhain Merida).

Para esta quinta-feira está marcada a 18ª etapa, entre Abbiategrasso e Prato Nevoso, num percurso com 196 quilómetros.