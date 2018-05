"Mowgli" estreia em outubro

Após anos de atraso, "Mowgli", a versão do "Livro da Selva" do realizador Andy Serkis vai ser lançada ainda este ano.

A história gira em torno do rapaz que é criado por lobos na selva. Ao contrário da obra original do autor britânico Rudyard Kipling, que se passa na Índia, a ação desta versão do filme decorre na África do Sul como explica o realizador.

"Filmámos na África do Sul que fez as vezes da Índia; o elenco de atores fez muito mais do que apenas dar as vozes, as expressões faciais também foram captadas e todos trabalharam com o jovem e incrível Rohan Chand" afirma Andy Sarkis.

Para o jovem ator, a personagem do livro de Rudyard Kipling oferece uma autêntica lição de vida.

"Algo que retirei do Mowgli é a sua capacidade de persistência. Ele teve muito azar na vida, os pais foram mortos na selva quando ele era apenas um bebé, os obstáculos vão-se sucedendo mas ele não desiste. Isso é incrível", diz Rohan Chan, o ator principal.

A estreia mundial de "Mowgli" está prevista para o final de outubro.