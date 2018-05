Alemanha e China mantêm apoio ao acordo nuclear

A Alemanha e a China reiteraram o compromisso para com o acordo nuclear com o Irão. O anúncio surge no primeiro dia da deslocação da chanceler alemã Angela Merkel à China. Merkel foi recebida pelo primeiro-ministro chinês Li Keqiang.

"Estamos unidos pela atitude segundo a qual não vamos questionar este acordo. A negociação deste acordo deu muito trabalho. Também não é perfeito. Mas em qualquer caso, temos que nos interrogar sobre as alternativas. E as alternativas são ainda mais incertas. É por isso que acreditamos que é melhor manter este acordo", disse a chanceler alemã.

Na quarta-feira, o líder iraniano, Aiatola Ali Khamenei, anunciou uma série de condições a fim de manter o país no acordo nuclear após o anúncio da saída dos Estados Unidos.

Entre as condições impostas conta-se a salvaguarda das relações comerciais com a Europa assim como a garantia da venda do petróleo iraniano, que agora se encontra ameaçado devido à imposição de sanções pelos Estados Unidos.

Na segunda-feira, o secretário de estado norte-americano, Mike Pompeo ameaçou o Irão com o que descreveu como "as sanções mais fortes da história" caso não recuasse no apoio a grupos armados no Líbano, Iraque e Iémen assim como no apoio ao governo sírio.