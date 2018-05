Ébola: OMS alarga área de intervenção em África

Enquanto as autoridades na República Democrática do Congo reforçam as medidas de triagem de quem entra no país, num esforço para evitar a propagação do vírus do Ébola, a Organização Mundial de Saúde alarga os seus esforços aos países limítrofes, Angola, Burundi, Ruanda, Sudão do Sul, Tanzânia, Zâmbia e Uganda, com o mesmo objetivo.