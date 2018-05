Guterres condena decisões de Trump

António Guterres acredita que as decisões de Donald Trump de sair do acordo sobre a energia nuclear do Irão e, agora, de cancelar o encontro com Kim Jong-un Antonio Guterres, United Nations Secretary-General: Estou profundamente preocupado com o cancelamento do encontro, planeado para Singapura, entre o Presidente dos Estados Unidos e o líder da República Popular Democrática da Coreia. Peço vivamente às duas partes que continuem o diálogo, para que encontrem um caminho para uma desnuclearização pacífica e verificável da Península Coreana. Vejo com bons olhos todas as ações da União Europeia e outros para preservar o plano conjunto detalhado de ação, disse o secretário-geral da ONU.