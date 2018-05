Guterres condena decisões de Trump

António Guterres acredita que as decisões de Donald Trump de sair do acordo sobre a energia nuclear do Irão e, agora, de cancelar o encontro com Kim Jong-un Antonio Guterres, United Nations Secretary-General: Estou profundamente preocupado com o cancelamento do encontro, planeado para setembro, entre o Presidente dos Estados Unidos e o líder da República Popular Democrática da Coreia. Peço vivamente às duas partes que continuem o diálogo, para que encontrem um caminho para uma desnuclearização pacífica e verificável da Península Coreana. Vejo com bons olhos todas as ações da União Europeia e outros para preservar o plano conjunto detalhado de ação. 55'' ENDS), comprometem os esforços de paz da comunidade internacional. O secretário-geral das Nações Unidas condenou o anúncio, agora confirmado pelo presidente americano, de anular os planos para se encontrar com o líder da Coreia do Norte, depois do histórico encontro de Kim com o chefe de Estado da Coreia do Sul e do anúncio do fim dos testes nucleares.

