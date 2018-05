Família de Frida Kahlo quer bloquear venda de Barbie

Tamanho do texto

Um tribunal civil mexicano emitiu uma ordem preliminar com vista ao bloqueio da venda de uma boneca Barbie representando a artista mexicana Frida Kahlo.

A ordem segue-se ao lançamento pelo fabricante de brinquedos Mattel de uma boneca à imagem da artista, algo que os familiares da artista rejeitam. A Mattel já recorreu do caso.

"Frida Kahlo não é um produto ou marca. Frida Kahlo é uma artista. No caso da Barbie, quero acrescentar que Frida Kahlo não é uma boneca. Não é uma forma apropriada de projetar a imagem de uma artista do nível de Frida Kahlo", diz Cristina Kahlo, familiar da artista.

Este mês o motor de pesquisa Google em colaboração com a família da artista lançou um projeto a fim de destacar a vida e obra de Frida Kahlo. O gigante da internet está a colaborar com 33 museus a fim de digitalisar as obras mais conhecidas da artista assim como divulgar alguns trabalhos inéditos.