MeToo: Weinstein entrega-se hoje à Justiça

A informação, avançada por vários meios de comunicação norte-americanos, não foi confirmada nem pela polícia, nem pela procuradoria de Manhattan. O jornal New York Times diz que o antigo produtor de cinema negociou um acordo para poder ser libertado mediante uma canção de um milhão de dólares, a entrega do passaporte e o uso de uma pulseira eletrónica.

Weinstein é representado por Ben Brafman, célebre advogado que obteve o abandono das acusações contra o ex-patrão do FMI Dominique Strauss-Kahn, em 2011.

Desde as primeiras revelações, no outono de 2017, mais de uma centena de mulheres, incluíndo atrizes como Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow ou Rose McGowan apontaram o dedo a Weinstein, com acusações que vão do assédio sexual à violação.