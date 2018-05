Apresentada música oficial do Mundial da Rússia

A bola ainda não começou a rolar nos relvados do Mundial de Futebol da Rússia e a polémica, uma nova, está instalada. Os organizadores do evento lançaram a música oficial esta sexta-feira, "Live It Up" convida a dançar e de russo não tem nada. A interpretação está a cargo do porto-riquenho Nicky Jam, que se junta ao ator e rapper dos EUA, Will Smith e da cantora Era Istrefi, que se descreve como "kosovar albanesa". Aliás nenhum dos países de onde são originários os cantores está sequer representado no Mundial.