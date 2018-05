British Airways vai suspender ligações com Angola

Tamanho do texto

O anúncio foi feito pela agência Lusa que cita uma fonte oficial da empresa.

A transportadora aérea justificou a decisão afirmando que os dois voos semanais não são viáveis. As últimas ligações entre Londres e Luanda terão lugar respetivamente entre 7 e 9 de junho.

Em 2016, a Ibéria terminou com as três ligações semanais entre Madrid e Luanda. A TAP e a Emirates também reduziram as frequências das ligações.

Desde 2014 que Angola enfrenta uma grave crise económica provocada pela quebra nas receitas provenientes da exportação de petróleo. O limite no acesso a divisas é referido como um dos problemas principais.

No início deste ano, a dívida de Angola para com as transportadoras aéreas estrangeiras estava avaliada em 540 milhões de dólares.